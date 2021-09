Calciomercato Juventus, i bianconeri non hanno affondato per un attaccante nell’ultimo giorno: ma c’è già la strategia per gennaio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La Juventus non ha affondato, nell’ultimo giorno di mercato, per mettere a segno gli ultimi colpi. Per Allegri non è arrivato così né il centrocampista, nella figura di Pjanic che pure aveva mandato segnali eloquenti, né un secondo attaccante dopo Moise Kean. Per i bianconeri, evidente la necessità di non fare il passo più lungo della gamba a livello economico, per sistemare una situazione di difficoltà con i conti. La ricostruzione è stata avviata, ma l’onda sarà piuttosto lunga e con prospettiva allargata al 2022 se non oltre. A proposito del prossimo anno, a gennaio potrebbe tuttavia esserci qualche movimento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba detta le condizioni: così arriva la firma!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Icardi sempre nel mirino: nuovo assalto in inverno

Per quanto concerne Icardi, non c’è stato l’affondo definitivo, ma, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, i bianconeri avrebbero affrontato con l’attaccante un discorso già proiettato a quanto accadrà tra qualche mese. L’argentino potrà toccare con mano, al Psg, lo spazio che avrà a disposizione con Messi, Mbappe e Neymar e a quel punto la Juve potrebbe riprovarci per un affare in prestito a condizioni piuttosto favorevoli.