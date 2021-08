Pogba detta le condizioni per firmare il rinnovo con il Manchester United. Il calciatore è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. La Juventus continua a sognarlo

Sono tanti i calciatori che vedranno scadere i propri contratti il prossimo 30 giugno. In Italia, come raccontato, le attenzioni sono chiaramente puntate su Paulo Dybala, Lorenzo Insigne, Marcelo Brozovic e Franck Kessie. Ogni squadra ha il suo problema da risolvere il prima possibile, per non perdere un patrimonio a zero.

Al Manchester United si fanno i conti con il contratto di Paul Pogba. Il centrocampista francese – come riporta Indykaila – è pronto a firmare il prolungamento con i Red Devils ma alle sue condizioni: vorrebbe ben 23 milioni di euro, al momento della firma, l’ingaggio più alto al mondo, un contratto da cinque anni, con clausola rescissoria. Se Pogba non dovesse essere accontentato, sarebbe pronto a trasferirsi a Parigi, dove il Psg sarebbe intenzionato a soddisfare le sue richieste. Pogba continua a restare un sogno per la Juventus ma la spesa da affrontare sarebbe davvero importante, forse troppo, per le casse bianconere.