Calciomercato Sampdoria, da Petagna a Lapadula | Le ultime trattative

Ultime ore di calciomercato per la Sampdoria che cerca il colpo in attacco e deve finire di puntellare il centrocampo: tutti gli affari che Faggiano proverà a chiudere

Un mercato condizionato dai riscatti di giocatori arrivati in prestito la scorsa stagione: un esborso economico importante per Torregrossa, La Gumina e Candreva, la cui permanenza è costata, alla Sampdoria, 14 milioni in totale. Dalle cessioni, oltre all’ordine di sfoltire la rosa, anche 6 milioni incassati per la cessione di Jankto al Getafe, oltre agli addii di Ramirez, Regini, Tonelli e e Keita: una squadra che attende l’ultimo giorno di calciomercato per piazzare il colpo che permetterebbe a D’Aversa di affrontare il campionato in maniera più rilassata e meno in debito d’ossigeno, come è apparsa contro il Sassuolo.

Calciomercato Sampdoria, da Petagna a Lapadula

D’Aversa ha bisogno di un nuovo innesto nel reparto offensivo, col Doria che è l’unica squadra – insieme al Venezia – a non aver ancora segnato in questa Serie A. Dopo la cessione di La Gumina al Como, l’attacco è rimasto sulle spalle di Quagliarella e Gabbiadini, che però resterà fermo almeno fino alla quarta giornata, con l’aggiunta di Torregrossa, che però non dà garanzie in Serie A.

Per questo motivo, per affrontare al meglio la stagione, il tandem Osti-Faggiano ha provato a sondare il terreno per Andrea Petagna. Sarebbe stato un ritorno, con l’attaccante che nel 2013 arrivò in prestito dal Milan e disputò tre partite in una sfortunata esperienza. Spalletti, però, non vuole privarsi dell’attaccante anche alla luce della Coppa d’Africa che priverà il Napoli di Osimhen per tutto il mese di gennaio.

L’alternativa, adesso, si chiama Gianluca Lapadula, in uscita dal Benevento e reduce da un’ottima Copa America. Subito dopo seguito da un flebile interessamento per Luka Jovic, trattativa difficilissima, e Balde Keita, che nel caso in cui dovesse riuscire a svincolarsi dal Monaco tornerebbe subito a Genova. Ai saluti anche Gianluca Caprari, che dopo aver rifiutato la proposta di spalmarsi l’ingaggio è stato messo fuori rosa e alla fine ha accettato la proposta dell’Hellas Verona: sostituirà Zaccagni alla corte di Di Francesco. Per lui prestito con obbligo di riscatto, chiudendo di fatto, dopo anni di prestiti e di incertezze, il suo capitolo a Genova.

Calciomercato Sampdoria, idee Rincon e Castillejo

Damsgaard sembra destinato a restare alla corte di D’Aversa, così da poter riprendere da dove si era fermato, a meno di un’offerta da 30 milioni. Il danese non è sembrato ancora in forma dopo il rientro dagli Europei e ha bisogno di un po’ di tempo per trovare la giusta condizione. L’offerta per Thorsby da parte dell’Atalanta, arrivata a 7 milioni di euro, non ha convinto la dirigenza che vorrebbe remunerare con una cifra più importante la partenza del numero 2. Allo stesso tempo il norvegese ha dichiarato, a inizio estate, che non ritiene chiuso il proprio ciclo a Genova.

Intanto, però, D’Aversa provare ad affiancargli Tomas Rincon, in uscita dal Torino, che ha chiuso per l’arrivo di Dennis Praet dal Leicester. Un altro ex Sampdoria che rientra in Italia dopo Lucas Torreira. L’innesto in mediana andrebbe a potenziare la cintura attualmente composta da Ekdal e Thorsby, con l’aggiunta, all’evenienza, di Askildsen. Sulla fascia destra, come possibile alternativa a Candreva, si pensa a Samu Castillejo: era vicino all’accordo con la Real Sociedad, ma il cambio di agente la scorsa settimana ha cambiato le carte in tavola e avvicinato Getafe e Sampdoria.

Calciomercato Sampdoria, difesa ancora in costruzione

Wladimiro Falcone attende di conoscere il futuro di Ivan Provedel allo Spezia: potrebbe esserci uno scambio tra le due società liguri. Murillo è in attesa dell’offerta giusta da parte del Celta Vigo: vano il buon pre-campionato del difensore colombiano, che adesso è sceso nuovamente nella graduatoria di D’Aversa alle spalle di Colley, Yoshida e Ferrari e ora attende in Spagna il suo futuro.

In caso di cessione, l’obiettivo per rimpiazzare l’ex Inter sarebbe Gagliolo, richiesto però anche dalla Salernitana. Incerto anche il futuro di Chabot, rientrato dal prestito allo Spezia, e legato alla situazione del reparto difensivo. Rimarrebbe solo in caso di necessità. Dalla Juventus, infine, pronto ad arrivare in prestito Mohamed Ihattaren, trequartista olandese cresciuto nel PSV Eindovhen e che i bianconeri gireranno in prestito prima di poterlo integrare in prima squadra la prossima stagione.