Al momento, la trattativa tra Napoli e Sampdoria per Petagna è ancora bloccata: Luciano Spalletti insiste per la permanenza della punta

Il calciomercato può regalare colpi di scena costantemente. Ieri la Sampdoria ha raggiunto l’accordo con Petagna e il Napoli per il bomber che sostituirebbe l’infortunato Gabbiadini. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nonostante sia tutto pronto per il trasferimento, c’e’ da registrare una frenata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

I motivi sono due: prima l’inserimento dell’Atalanta e poi Luciano Spalletti e i compagni di squadra di Petagna che stanno spingendo per farlo restare in maglia azzurra. Vedremo nelle prossime ore se la Sampdoria riuscirà a superare questa resistenza.