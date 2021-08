Calciomercato Juventus, si sblocca Kean | L'Everton ha trovato il sostituto

Si sblocca la situazione per il post CR7 in casa Juventus: l’Everton accelera per Edouard, Kean può arrivare subito

Tre giorni e un Cristiano Ronaldo da sostituire, non semplice la missione affidata a Federico Cherubini e agli uomini di mercato della Juventus. Il portoghese porta via un bottino di 101 reti in tre stagioni, che andranno sostituiti con acquisti ed un maggiore apporto realizzativo da parte dei tanti talenti già presenti nella rosa bianconera. Non è una missione impossibile ritrovare quelle reti e lo sa bene Massimiliano Allegri, che potrà contare su un motivatissimo Paulo Dybala e sull'entusiasmo di Chiesa e Kulusevski. Nel frattempo, però, si è anche sbloccata la trattativa per il rinforzo offensivo.



Calciomercato Juventus, Everton su Edouard | Ora Kean può tornare a Torino

Il candidato numero uno per prendere il posto di CR7 nell'attacco bianconero è Moise Kean: il classe 2000, già nel giro della Nazionale di Mancini, non occuperebbe un posto in lista Champions e ha maturato esperienza internazionale anche se ha solamente 21 anni. Come riferito da 'CaughtOffside', l'Everton si appresta a chiudere per Odsonne Edouard del Celtic. Un'operazione che avrebbe un impatto immediato sul ritorno dell'attaccante gestito da Mino Raiola a Torino.

Come raccontato ieri su Calciomercato.it, infatti, Kean ha già trovato un accordo con la Juventus. Ora continua la trattativa con i ‘Toffees, che ha subito un’accelerata nelle ultime ore ed è destinata a portare ad un accordo in tempi brevissimi. L’operazione sarà imbastita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, condizionato a determinati obiettivi da raggiungere. Allegri, quindi, ritroverà Kean dopo tre stagioni: fu proprio il tecnico livornese a fare esordire l’azzurro classe 2000, lanciandolo nel grande calcio, e sarà ancora lui a cercare di fargli fare un ulteriore salto di qualità. Il primo colpo dell’era post Ronaldo della Juventus sarà Moise Kean, pochi dubbi ormai.