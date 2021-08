Calciomercato Juventus, da Kean a Icardi: il punto sul dopo Ronaldo

La Juventus cerca un attaccante al posto di Cristiano Ronaldo: da Kean a Icardi, il punto sull’erede del portoghese

Archiviata l'operazione Ronaldo, andato al Manchester United per una cifra di 19,4 milioni di euro più bonus, la Juventus cerca ora un attaccante per la rosa di Allegri. Nulla da fare, almeno per ora, per Mauro Icardi: il nuovo tentativo per l'argentino del Paris Saint-Germain è andato a vuoto.

Il nome in pole è quello di Moise Kean con Raiola che giovedì è stato a Torino e ha avuto un incontro con la dirigenza della Juventus. Sullo sfondo restano le candidature di due attaccante del Sassuolo: Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Un poker di nomi dal quale potrebbe uscire il nuovo attaccante della Juventus: quattro giorni alla fine del mercato, per i bianconeri il tempo stringe.