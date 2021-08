Calciomercato, Christie last minute | Possibile approdo in Serie A

Cyrus Christie potrebbe diventare nome caldo negli ultimi giorni di calciomercato. Il terzino piace ai club di Serie A

Cyrus Christie e gli ultimi giorni di calciomercato. Il terzino in forza al Fulham interessa non poco a diversi club di Serie A e potrebbe presto sbarcare in Italia. Si tratta di un terzino dal fisico statuario che vanta un’altezza di 188 cm e soprattutto grande duttilità. Il classe 1992, infatti, è in grado di disimpegnarsi praticamente in tutti i ruoli della difesa, ma predilige soprattutto il ruolo di terzino destro.

Si tratta di un terzino che già negli scorsi anni è stato ambito dai club di Serie A, e non a torto. Christie, infatti, era entrato nel mirino della Roma nel 2020, sotto la gestione Petrachi. Non se ne fece nulla, ma ciò fa capire il livello del calciatore che potrebbe, per caratteristiche, adattarsi presto al calcio italiano.

Calciomercato, Christie per i club di Serie A: colpo last minute

La situazione di Christie interessa inevitabilmente a diversi club di Serie A, pronti a fronteggiarsi per il calciatore. Il suo contratto con il Fulham scadrà a giugno 2022, il che potrebbe agevolare il suo approdo in Italia. Si tratta di un profilo nel pieno della carriera, ma che vanta anche grande esperienza: ha più di 400 gare in carriera ed è Nazionale irlandese dal 2014. Christie è finito nel mirino del Genoa che potrebbe tentare il colpo last minute. Non si tratta dell’unico club in Italia forte sul calciatore: è tenuto sotto osservazione anche dal Cagliari.