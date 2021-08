Calciomercato Genoa, arriva Vasquez | Comunicato UFFICIALE

Attraverso un comunicato ufficiale, il Genoa ha reso noto l’acquisto del difensore Vasquez dal Messico. Il comunicato

Il Genoa continua il suo calciomercato. Enrico Preziosi ha quasi concluso l’acquisto di Bentaleb a parametro zero e ha ufficialmente piazzato un nuovo colpo per la difesa. Sul sito del club rossoblù, infatti, è stato reso noto l’acquisto di Johan Vasquez: “Un colpo di mercato per la difesa. Il Genoa si è assicurato i diritti alle prestazioni sportive di Johan Vásquez, medaglia di bronzo all’Olimpiade di Tokyo con il Messico Sub 23. Dal 2020, è stato un baluardo dei Pumas Unam, ultima società di appartenenza da cui il Genoa lo ha prelevato”.