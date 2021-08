Calciomercato Juventus, Ronaldo-PSG | L'annuncio di Al-Khelaifi

Calciomercato Juventus: Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, fa chiarezza su Cristiano Ronaldo. L’annuncio

Sono ore decisive per il futuro di Cristiano Ronaldo. Come raccontato da Calciomercato.it, l’attaccante portoghese ha raggiunto un accordo con il Manchester City. Il cinque volte Pallone d’Oro ha dato l’ok ad un contratto biennale da circa 15 milioni di euro netti l’anno. I ‘Citizens’ dovranno però accontentare le richieste della Juventus: la valutazione di CR7 si aggira intorno ai 30 milioni di euro e si lavora ad un possibile scambio tra le due società. Nel frattempo, sfuma definitivamente la pista PSG. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Al-Khelaifi su Cristiano Ronaldo

Intervenuto ai microfoni di ‘beIN Sports’, Nasser Al-Khelaifi ha annunciato: “Prendere Cristiano Ronaldo non è nemmeno in discussione, non lo stiamo trattando“. Il presidente del PSG chiude dunque definitivamente le porte all’arrivo di CR7. E su Mbappé-Real Madrid: “Sono stato molto chiaro. Siamo stati tutti molto chiari. La posizione del club, allo stesso modo, è chiara. Non cambieremo le richieste e non abbiamo intenzione di ripeterle”.