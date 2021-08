Gianni Balzarini ha parlato alla CMIT TV sul futuro di Ronaldo lontano dalla Juventus con una sicurezza sul nuovo bomber

Gianni Balzarini ha parlato alla CMIT TV sul futuro di Cristiano Ronaldo e il suo possibile addio alla Juventus: “C’è una trattativa, che poi possa andare in un certo verso è ancora tutto da dimostrare. Ma non si andrà per le lunghe: nelle prossime ore ci sarà la conclusione di questa vicenda.

KEAN – “E’ un nome che nasce dal delirio di questa situazione. Ci può anche stare. Spero che la Juve abbia già fatto qualche abboccamento con un calciatore da prendere nel caso di addio di CR7. Icardi e Gabriel Jesus era già usciti in passato, ora esce anche Kean non vorrei che passi il messaggio che la Juve si sia fatta trovare impreparata. Sarebbe il secondo anno: la scorsa stagione erano tutti orientati su Suarez, poi Morata è stato un ripiego. Pista italiana? Ora si possono fare tutti i nomi, Zapata non so quanto possa rendere con una squadra come la Juventus. Alla Juve non ritroverebbe il gioco di Gasperini. C’è prima da capire cosa succede con Ronaldo: se dovesse andare via, la Juventus nel giro di poche ore annuncerà il nuovo acquisto“. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

MCKENNIE – “Situazione figlia dell’attualità. Se dovesse andare via è per guadagnarsi qualcosa, sempre che per Witsel non dovessero spendere troppi soldi. In termini tecnici, dare via McKennie per Witsel non avrebbe senso, se analizzi l’operazione dal punto di vista economico ecco che la capisci”.

PENTIMENTO RONALDO – “Se pentimento c’è stato è dovuto alla pandemia. E’ stato un investimento che doveva portare degli introiti, un piano mandato in frantumi dall’arrivo della pandemia. Da altri punti di vista non credo ci sia stato un pentimento