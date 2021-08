Ore calde per l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: accordo trovato tra l’attaccante portoghese e il Manchester City

Ronaldo ha raggiunto un accordo col Manchester City. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il portoghese ha dato l’ok a un contratto biennale con il club inglese, grazie al quale percepirà circa 15 milioni di euro netti. Per concludere definitivamente operazione (e telenovela), dunque, manca l’ok della Juventus, che resta ferma sulla sua posizione: Cristiano non si muoverà gratis. L’unico modo per uscire dall’impasse è uno scambio e resta il nodo Gabriel Jesus: il brasiliano è da mesi il primo nome dei bianconeri per sostituire CR7, ma Guardiola lo considera incedibile. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

I citizens, per questo, hanno messo sul piatto il cartellino di Raheem Sterling, ma l’idea non convince i dirigenti juventini, che hanno bisogno di una punta centrale subito. I torinesi, dunque, faranno leva sulla volontà di Gabriel Jesus: hanno il suo ‘sì’ da tempo e sanno che il giocatore vuole lasciare Manchester. Serve superare quest’ostacolo per chiudere, ma Jorge Mendes è in Italia proprio con questa missione. Il suo obiettivo è riuscirci nel minor tempo possibile, per evitare la polemica vissuta contro l’Udinese anche nel match con l’Empoli.