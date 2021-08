Calciomercato Juventus, in Serie A l'erede di CR7 | Idee Vlahovic e Zapata

Il Manchester City è pronto a dare l’assalto a CR7, la Juventus potrebbe sostituirlo in Serie A: Vlahovic e Duvan Zapata gli osservati speciali

Sono le giornate più calde dell'anno in casa Juventus: il futuro di Cristiano Ronaldo e dell'attacco bianconero verrà deciso nelle prossime ore. Come raccontato su queste pagine, il Manchester City è in pole position per il portoghese, mentre il PSG non sembra essere interessato. Jorge Mendes è sbarcato a Torino per portare la prima offerta dei Citizens alla società di Andrea Agnelli e per trovare una soluzione rapida. Federico Cherubini, in caso di addio di CR7 con la chiusura del mercato sempre più vicina, sarebbe chiamato a sostituirlo in pochissimi giorni. Tra i possibili eredi di Ronaldo, la Juventus valuta anche due nomi in Serie A.



Calciomercato Juventus, erede CR7 | Vlahovic difficile, idea Zapata

Secondo quanto rivelato da 'Tuttosport', la Juventus starebbe valutando anche i nomi di Dusan Vlahovic e Duvan Zapata come possibili eredi di Cristiano Ronaldo. Due situazioni che, per motivi differenti, presentano delle difficoltà. Riguardo al classe 2000 serbo, infatti, permane la volontà espressa a più riprese da Rocco Commisso di trattenerlo alla Fiorentina: un tentativo, però, potrebbe essere fatto dai bianconeri. Arrivare al colombiano, invece, potrebbe essere complicato perché l'Atalanta poi dovrebbe trovare a sua volta un sostituto con ancora meno tempo a disposizione.

Oltre ai nomi di Mauro Icardi e Gabriel Jesus, il preferito di Allegri e della dirigenza come raccontato su queste pagine, bisogna guardare alla Serie A. Le candidature di Vlahovic e Zapata potrebbero acquisire sempre maggiore forza in questi ultimi giorni di mercato. Il classe 200, per età e prospettiva, potrebbe rappresentare il miglior investimento possibile peraltro. L'unica certezza, al momento, è che la Juventus sta iniziando ad immaginarsi senza Cristiano Ronaldo: Dybala e Allegri le due stelle polari per non perdere la rotta.