Calciomercato Milan, attesa per il via libera per Bakayoko

Calciomercato Milan, prosegue la trattativa con il Chelsea per Bakayoko: parti sempre più vicine per il ritorno in rossonero.

Il Milan insiste per Bakayoko e si avvicina sempre più al ritorno del centrocampista. La distanza tra le parti si è ancora ridotta, nella giornata di ieri i rossoneri hanno risposto in maniera positiva ai nuovi termini fissati dal Chelsea il giorno precedente e raccontati da Calciomercato.it, ma manca ancora qualcosa per arrivare alla fumata bianca definitiva. Nella mattinata di oggi sono previsti nuovi contatti per tentare di mettere a punto tutti i dettagli. Bakayoko già dalla scorsa settimana ha raggiunto un’intesa con il club rossonero e aspetta impaziente il via libera per la sua seconda avventura con il Diavolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

All’inizio della trattativa, il Chelsea aveva chiesto ben oltre i 20 milioni come cifra per il riscatto. Ciò aveva allargato molto la forbice tra domanda e offerta, che ora si è sensibilmente ridotta.