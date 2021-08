Il Milan pensa a un super colpo a centrocampo: contatti avviati con il giocatore del Manchester City, pronto alla cessione

Il Milan continua a sondare il mercato a caccia degli ultimi colpi da regalare a mister Stefano Pioli. Il buon esordio in campionato contro la Sampdoria (vittoria per 1-0) ha aumentato l’entusiasmo intorno alla squadra rossonera, pronta a tornare a giocare anche in Champions League. Da ritoccare c’è il centrocampo, ancora ‘orfano’ di un erede di Hakan Calhanoglu e con Kessié che – causa infortunio – sarà indisponibile per alcune partite.

I sondaggi della società rossonera proseguono e – secondo quanto riferisce ‘Daily Star’ – il Milan si sarebbe messo sulle tracce di Bernardo Silva. Il portoghese, classe 1994, è considerato in uscita da Guardiola, nonostante un contratto con il Manchester City sino al 2025. Il trequartista è reduce da una stagione con sei assist e due gol in 26 presenze in Premier League e ha giocato da titolare anche la prima stagionale contro il Norwich, rimanendo però poi in panchina nel match perso per 1-0 con il Tottenham.

Bernardo Silva sarebbe in uscita e, secondo il quotidiano inglese, il Milan avrebbe già avviato i primi contatti con il giocatore. Ora, però, c’è da convincere il City che per il suo cartellino chiede almeno 50 milioni di Euro. I rossoneri vorrebbero lavorare su una formula che preveda un prestito biennale con obbligo di riscatto. Filtra ottimismo sull’operazione, con Bernardo Silva che gradirebbe la destinazione.

Calciomercato Milan, contatti con Bernardo Silva

L’operazione consentirebbe al City di raccogliere liquidità per cercare di chiudere in extremis il colpo Harry Kane dal Tottenham. Agli ‘Spurs’ era stato offerto anche Silva, ma il giocatore ha rifiutato la destinazione. La Serie A gli sarebbe più gradita, ed il Milan è pronto ad affondare il colpo.