Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo verso l'addio | Si avvicina il City

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere nuovamente a Manchester: addio alla Juventus, si avvicina il City di Guardiola

La decisione di rimanere in panchina contro l’Udinese potrebbe essere stato solamente il preludio di un addio per Cristiano Ronaldo, che ora potrebbe essere davvero vicino. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, CR7 avrebbe chiamato i portoghesi del Manchester City: il club inglese potrebbe abbandonare l’idea di arrivare ad Harry Kane, virando in maniera decisa sul cinque volte Pallone d’Oro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Ronaldo verso il City | Gabriel Jesus il sostituto

Quella contro l’Udinese potrebbe essere stata l’ultima partita di Cristiano Ronaldo in bianconero: il futuro del portoghese sembra essere al Manchester City. Nell’operazione potrebbe essere inserito anche Gabrie Jesus, il preferito di Allegri per l’attacco. Per poter accogliere il brasiliano la Juventus dovrebbe, però, liberare un posto da extracomunitario: scenario che potrebbe essere raggiunto con la cessione di Weston McKennie, come raccontato su queste pagine. La volontà di CR7 di lasciare Torino è apparsa chiara dal termine della stagione scorsa ed ora potrebbe divenire realtà: mentre si raffredda la pista PSG, si accende quella che porterebbe al Manchester City.