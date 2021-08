Calciomercato Milan, Rafinha apre al ritorno in Serie A: le ultime

Il Milan continua ad essere alla ricerca di un trequartista: Rafinha, intanto, apre al trasferimento in rossonero

Continua la caccia all’occasione giusta di Paolo Maldini, che vuole regalare un colpo sulla trequarti campo a Stefano Pioli. Intanto, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Rafinha gradirebbe un ritorno in Serie A ed in particolare a Milano dopo l’esperienza all’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Al momento, però, non si registra nessuna trattativa ufficiale per arrivare al brasiliano del PSG. La volontà del giocatore, comunque, è piuttosto chiara: sarebbe pronto a dire sì al Milan alle giuste condizioni.