Calciomercato Inter, Thuram infortunato si allontana | Correa in pole

L’Inter vince e convince nella prima al ‘Meazza’, ora serve l’attaccante per chiudere il mercato: Correa ‘scalza’ Thuram jr

Non si scorderà questo esordio sulla panchina nerazzurra Simone Inzaghi: 4-0 al Genoa e ‘San Siro’ estasiato dal gioco dell’Inter. Buona la prima, insomma, che nella città della Scala non è mai banale come espressione. L’ex tecnico della Lazio si è reso conto di avere tra le mani un bel giocattolino, una rosa super competitiva e con tante soluzioni al suo interno. L’unico reparto che, almeno per il momento, non appare all’altezza degli altri è l’attacco: l’impatto di Dzeko è stato straordinario, ma serve un’alternativa forte. Ecco perché l’ultimo grande obiettivo del mercato dell’Inter è un attaccante da consegnare ad Inzaghi: l’infortunio di Marcus Thuram jr cambia, totalmente, le carte in tavola. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, niente più Thuram | Ora tutto su Correa

La decisione più importante sul mercato potrebbe averla presa il Fato al posto dell’Inter: l’infortunio di Marcus Thuram, infatti, rischia di aver spento ogni possibilità di vederlo in nerazzurro. La ‘Gazzetta dello Sport’ conferma quanto raccontato su Calciomercato.it, con Joaquin Correa che ora sarebbe al primo posto nelle idee dell’Inter per l’attacco. Le parole di Igli Tare, in questo senso, sono piuttosto eloquenti: i nerazzurri vogliono l’argentino e l’argentino vuole i nerazzurri. Un affare che ha tutte le premesse giuste per andare a buon fine, ma che allo stesso tempo presenta diverse insidie: in particolare, rimane la distanza sulla valutazione del giocatore. Il club meneghino presenterà una prima offerta da circa 30 milioni di euro.