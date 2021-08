L’Inter a caccia di un nuovo attaccante per Simone Inzaghi. Infortunio in Bundesliga per Thuram, obiettivo di mercato dei nerazzurri

Infortunio per Marcus Thuram, obiettivo dell'Inter sul mercato. L'attaccante francese piace a Marotta e alla dirigenza nerazzurra per completare l'attacco di Inzaghi, ma oggi si è fermato nel match di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen.

Il talento del Borussia Mönchengladbach è uscito dopo soli 18 minuti di gioco a causa di un problema al ginocchio destro. Stando alle prime indiscrezioni che arrivano dalla stampa tedesca, si tratterebbe al momento di una lieve distorsione per il figlio d’arte. Thuram è uscito leggermente zoppicante, applicando una volta seduto in panchina una fasciatura e del giacchio sul ginocchio. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà a tutti gli esami del caso, con l’Inter che ovviamente monitora con attenzione la situazione.