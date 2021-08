La Lazio si appresta a vivere la prima giornata di Serie A, ma intanto il calciomercato va avanti. Annuncio di Igli Tare su Joaquin Correa in chiave Inter

La Serie A prende il via, ma il calciomercato resta sullo sfondo e porta a trattative molto interessanti tra i top club italiani. Si pensi a Joaquin Correa: l’attaccante questa sera è in tribuna, in attesa di conoscere il suo futuro. L’argentino piace molto all’Inter, dove ritroverebbe Simone Inzaghi ed è uno dei primi candidati per l’attacco.

La trattativa va avanti ormai da diversi giorni, con l’attaccante che spinge e una valutazione di 35 milioni di euro. Ora le parti in causa escono alla scoperto. O meglio, è Igli Tare a esporsi sull’affare. Il dirigente della Lazio, prima della partita di stasera fa il punto sul futuro di Correa.

Calciomercato Inter, Correa si avvicina: Tare allo scoperto

Tare, infatti, soffermandosi ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima della partita di questa sera, ha parlato in maniera chiara del futuro di Correa in chiave Inter: “Correa vuole andare a giocare altrove e lasciare la Lazio. C’è una trattativa con l’Inter, vedremo come evolverà nelle prossime ore. Dipende dall’Inter ora: l’attaccante vuole restare in Italia”.