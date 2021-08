Calciomercato Inter, Biasin: "Correa favorito, vicini alla fumata bianca"

Calciomercato Inter: a CMIT TV, Fabrizio Biasin ha fatto un importante aggiornamento sul fronte attaccante. Correa più vicino

Un nuovo segnale, che sa di ulteriore conferma, arriva direttamente da Empoli: nonostante la convocazione, ‘El Tucu’ Correa non è nemmeno in panchina per l’esordio stagionale della Lazio di Sarri. Ieri l’allenatore aveva confermato che l’argentino non è pronto per giocare a causa del mercato: l’Inter sembra sempre più vicina. La conferma arriva anche da Fabrizio Biasin, che è intervenuto a CMIT TV. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco le parole di Biasin sul nuovo attaccante dell’Inter: “Per Correa l’incontro di ieri è stato positivo, fumata vicina al bianco. Resta da convincere Lotito, ma l’offerta buona potrebbe arrivare nelle prossime ore. È lui il favorito, non Thuram“. Sono dunque ore decisive per il possibile arrivo di Correa a Milano.