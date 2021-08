Le ultime di Calciomercato.it sul ritorno di Bakayoko al Milan. Il centrocampista francese, reduce dalla stagione al Napoli, è in uscita dal Chelsea

Prosegue a marce spedite la trattativa tra Chelsea e Milan per Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese ha già da tempo dato la disponibilità al ritorno in rossonero e nel corso dell’ultimo incontro a Casa Milan le parti in causa hanno ribadito la volontà di andare a dama. Negli ultimi due giorni, i colloqui tra ‘Blues’ e club lombardo sono stati molto fitti, ma, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, non si è ancora arrivati alla fumata bianca definitiva. Le due dirigenze sono d’accordo sulla formula del prestito, come spiegato da CM.IT una formula resa possibile dall’attivazione dell’opzione di rinnovo automatico fino al 2023, con le parti al lavoro per ridurre le distanze sull’entità del riscatto.

I contatti proseguiranno anche nel weekend per tentare di avvicinare ancora di più le posizioni di Milan e Chelsea. Trattato anche dal Lione la scorsa settimana, l’ex Napoli ha dato la priorità ad un ritorno in Italia.