Inter e Genoa in campo per la prima giornata del campionato di Serie A: pagelle e tabellino del match di San Siro. Calhanoglu migliore in campo

L’Inter domina e travolge per 4-0 il Genoa all’esordio in campionato. Inzaghi cala il poker, tra l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri tornati sugli spalti di San Siro. Debutto ufficiale coi fiocchi per Calhanoglu: assist per Skriniar nel vantaggio interista, prima del missile da fuori che non lascia scampo a Sirigu. Nella ripresa positivo l’impatto sul match anche del neo-entrato Vidal che firma la rete del 3-0 sul tacco illuminante di Barella, mentre nel finale scodella la palla per il sigillo finale di un ottimo Dzeko, anche lui alla prima marcatura con la casacca dei campioni d’Italia. Male il Genoa che di rado si fa vedere dalle parti di capitan Handanovic.

INTER

Handanovic 6

Skriniar 7

De Vrij 6,5

Bastoni 6,5 (84′ Dumfries sv)

Darmian 6

Barella 7 (77′ Vecino sv)

Brozovic 7

Calhanoglu 8 (77′ Satriano sv)

Perisic 6,5 (68′ Dimarco 6)

Sensi 6 (68′ Vidal 7)

Dzeko 7,5

All.: Inzaghi 7,5

GENOA

Sirigu 6

Vanheusden 5,5

Biraschi 4,5 (46′ Serpe 5,5)

Criscito 5

Sturaro 5 (71′ Melegoni)

Badelj 5,5

Rovella 6

Hernani 5 (46′ Bianchi 5,5)

Cambiaso 5,5 (46′ Sabelli 6)

Pandev 5

Kallon 6 (54′ Favilli 5,5)

All. Ballardini 4,5

Arbitro: Mariani 6,5

TABELLINO

INTER-GENOA 4-0

6′ Skriniar; 16′ Calhanoglu; 74′ Vidal; 88′ Dzeko

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (84′ Dumfries); Darmian, Barella (77′ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (77′ Satriano), Perisic (68′ Dimarco); Sensi (68′ Vidal), Dzeko. A disposizione: Cordaz, Radu, Kolarov, Ranocchia, Agoume, D’Ambrosio, Pinamonti. Allenatore: Simone Inzaghi

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi (46′ Serpe), Criscito; Sturaro (71′ Melegoni), Badelj, Rovella, Hernani (46′ Bianchi), Cambiaso (46′ Sabelli); Pandev, Kallon (54′ Favilli). A disposizione: Marchetti, Masiello, Ekuban, Buksa, Agudelo, Eyango, Portanova. Allenatore: Davide Ballardini.

Arbitro: Marini (sez. Roma)

Ammoniti: Criscito (G), Sturaro (G), Vecino (I)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 4′