Donnarumma in panchina per scelta di Pochettino in Brest-PSG: non accadeva dal suo esordio in Milan-Sassuolo, datato sei anni fa

Gigio Donnarumma in panchina in Brest-Psg: alla sua prima convocazione, il portiere campione d’Europa con la sua Italia è rimasto a fare il secondo a Keylor Navas. La scelta del tecnico Pochettino è stata chiara: Donnarumma, per il momento, nonostante l’investimento fatto sul suo cartellino, resta fuori. Tra i pali resta Navas, nonostante i 34 anni e prestazioni non sempre impeccabili.

Nei giorni scorsi, Donnarumma aveva parlato della volontà di voler competere con Navas, di mettersi a disposizione del tecnico e dei compagni per diventare il numero uno al mondo. Una concorrenza che si prospetta importante per Donnarumma: Navas può godere anche di uno spogliatoio a fortissima trazione sudamericana.

Donnarumma in panchina: non accadeva da sei stagioni

L’esclusione per scelta tecnica, per Donnarumma (salvo gare di riposo, come alcune in Coppa Italia), è un inedito piuttosto importante. Perché non accadeva da una data precisa: il 25 ottobre 2015.

Sono trascorsi quasi sei anni da quando, sedicenne, Donnarumma fece il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Milan contro il Sassuolo senza più perdere la titolarità. Qualcosa che, a Parigi, dovrà ritrovare.