Le ultime di calciomercato Milan dalla Spagna tengono caldissimo un big per la trequarti rossonera. L’affare si può chiudere alla fine di questa sessione estiva

L’ultimo colpo che vuole piazzare il Milan in questo calciomercato estivo è il trequartista. Vlasic resta forse il nome più ‘caldo’, mentre Zieych il ‘sogno’ ad oggi però irraggiungibile. Attenzione però al terzo nome, il possibile incomodo: Alarcon Isco. Fuori dai piani di Ancelotti, il 29enne spagnolo sa bene che solo cambiando squadra potrebbe ritrovare un ruolo da protagonista.

Maldini e Massara stimano molto Isco e vantano rapporti eccellenti col Real Madrid, per questo motivo potrebbero strappare uno sconto importante sul prezzo del cartellino fissato oggi sui 18 milioni, considerato poi che il giocatore è in scadenza fra dieci mesi. E’ di poco meno di 7 milioni netti, invece, l’ingaggio del classe ’92, forse il vero ostacolo all’affare seppur i rossoneri potrebbero beneficiare del Decreto Crescita e quindi risparmiare molto sul lordo. Secondo ‘todofichajes’ tra le due dirigenze i contatti sono continui, con l’affare che potrebbe chiudersi in extremis, negli ultimi giorni se non ore della finestra che come noto chiuderà i battenti il 31 agosto.