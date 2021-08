Gigio Donnarumma ha parlato dell’addio al Milan, del PSG e di Lionel Messi, suo nuovo compagno di squadra

Sorpreso e felice. E’ lo stato d’animo di Gigio Donnarumma, fresco vincitore di Euro 2020 e nuovo compagno di Lionel Messi al PSG. Il portiere, parlando del suo passato al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul fuoriclasse argentino: “E’ incredibile, un autentico colpo di teatro: quando si è saputo del suo addio al Barcellona non potevo immaginare che me lo sarei ritrovato qui, questa è una squadra di fenomeni – spiega al ‘Corriere dello Sport’ – Milan? Otto anni non si dimenticano, ma avevo bisogno di cambiare per crescere, per migliorare e diventare il più forte. Avvertivo la necessità di nuovi spazi, di nuove realtà”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, non solo Florenzi | Doppio colpo in arrivo

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Donnarumma ha proseguito la sua analisi:”Non vorrei parlare dell’ultima stagione, non avrebbe senso oggi, cambiamo discorso. Al Milan sono stato otto anni, era casa mia, lì ho vissuto momenti bellissimi. La vita è fatta di scelte, avevamo ambizioni diverse. Del Milan resterò per sempre tifoso. ‘Dollarumma’? Le scelte professionali le ho sempre prese da solo, la mia famiglia mi ha sempre lasciato campo libero e mi ha sostenuto. La stessa cosa ha fatto Mino. Lui rispetta la volontà dei suoi assistiti al cento per cento, poi naturalmente fa di tutto per soddisfarne le richieste. Me ne sono andato dal Milan e non avevo contatti con altre squadre, lo giuro, ma ero sicuro che con un buon Europeo qualcuno si sarebbe fatto vivo”.