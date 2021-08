Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta, scrive dell’operazione Pellegri-Milan: “Si può chiudere in 24 ore”

Pietro Pellegri è sempre più vicino al Milan. Nel tardo pomeriggio, il suo agente Giuseppe Riso è arrivato nella sede rossonera per dialogare con i dirigenti per provare a chiudere l’affare. Un esito che, stando a Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, sta per evolversi in modo positivo. Laudisa nel suo tweet parla di “Summit positivo”. L’esperto di mercato spiega, inoltre, che si può parlare di “Vicinissima l’intesa con il Monaco: in 24 ore si può chiudere l’accordo per un prestito con diritto di riscatto”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Pellegri-Milan, operazione vicina al closing

Pellegri potrebbe essere un calciatore del Milan ben prima del primo match di campionato, quello con la Sampdoria. Il Monaco ha aperto al prestito con diritto di riscatto: Pellegri arriverà con la formula del prestito oneroso. Il giovane classe 2001 sarà la terza punta in organico alle spalle del mostro sacro Zlatan Ibrahimovic e di Olivier Giroud. L’esperienza al Monaco non è stata positiva: nei tre anni ci sono stati tanti infortuni, poche presenze. Pellegri, dopo lo sfolgorante inizio al Genoa, spera di rilanciarsi in rossonero.