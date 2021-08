Manolas ha chiesto la cessione: vuole tornare a casa e l’Olympiacos è pronto a pagare l’ingaggio. Manca l’intesa con il Napoli

Kostas Manolas, dopo due stagioni in azzurro, ha chiesto al Napoli di poter tornare in Grecia. Il centrale ellenico classe ’91 (che nel suo contratto ha conservato una sezione di gestione dei propri diritti d’immagine) ha manifestato il bisogno di riavvicinarsi a casa sua, anche per questioni di interesse economico (ha attività economiche molto rilevanti nel settore del turismo). L’Olympiacos ha mostrato, come già emerso nei giorni scorsi, un forte interesse per il difensore nativo di Nasso. Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, il. club del Pireo ha offerto a Manolas lo stesso stipendio percepito a Napoli: 4 milioni netti a stagione, mostrando un interesse fortissimo per assicurarsi il calciatore, con un quinquennale che sta spingendo il centrale a chiedere che si completi il transfert.

Manolas-Olympiacos: le condizioni del Napoli

Il Napoli, ovviamente, è pronto ad accontentare Manolas. Liberarsi di uno degli ingaggi più pesanti della rosa potrebbe esser un buon colpo per la politica di abbassamento dei costi desiderata da Aurelio De Laurentiis. Inoltre, è arrivato anche Juan Jesus per arricchire il pacchetto arretrato.

L’Olympiacos, però, non solo non ha formulato un’offerta, ma sembra esser poco disposto a spendere per il cartellino del centrale. Molto potrebbe dipendere dalla gara di andata dei playoff Chempions contro lo Slovan Bratislava: un eventuale ipoteca sul passaggio alla fase a gironi potrebbe consentire uno step economico. Ci sta lavorando l’agente di Manolas, Mino Raiola che ha anche un rapporto straordinario con Evangelos Marinakis, patron del club ellenico. Il Napoli non può permettersi minusvalenze: potrebbero servire almeno 10 milioni per portare Manolas via dalla rosa di Spalletti. Al momento, non è previsto trattativa con Mady Camara, centrocampista che nelle scorse settimane è stato accostato al club azzurro.