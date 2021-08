Calciomercato Juventus, Mbappé spinge CR7 al PSG | Icardi per Allegri

Il Real Madrid è pronto ad offrire 120 milioni per Mbappé, che vuole lasciare il PSG: parte l’effetto domino CR7-Icardi per la Juventus

L’insofferenza e la boriosa impazienza di Cristiano Ronaldo a Torino è, ormai, sotto gli occhi di tutti. Sulle pagine di Calciomercato.it lo raccontiamo da mesi, la volontà del portoghese è quella di separarsi dalla Juventus: un matrimonio che, peraltro, sembra essere logoro da ambo i lati. Nonostante la volontà comune di prendere strade differenti, però, riuscire a trovare l’incastro giusto per dirsi addio resta complicato. Una soluzione potrebbe arrivare grazie all’amico Real Madrid, che non smette di pressare il PSG per mettere subito le mani su Kylian Mbappé: ecco il piano di Florentino Perez che potrebbe permettere di incastrare tutti i pezzi del puzzle. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Mbappé ‘libera’ CR7 | Allegri aspetta Icardi

Come nel domino, la caduta del primo tassello ha come conseguenza un’escalation che vede piano piano cadere anche tutti gli altri pezzi. Senza quella prima mossa, però, l’immobilismo regna sovrano e tutto rimane esattamente com’è. Come riportato da ‘Repubblica’, la prima tessera del domino a cadere potrebbe essere Kylian Mbappé: il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire 120 milioni al PSG per arrivare subito alla stella classe ’99. Florentino Perez, inoltre, starebbe lavorando ai fianchi i parigini con l’ausilio di Jorge Mendes: la tentazione per Al Khelaifi è quella di formare il tridente Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Qualora lo sceicco dovesse dare il via libera questo domino stellare, la Juventus potrebbe tentare di mettere in piedi uno scambio con il PSG: CR7 finirebbe sotto la Tour Eiffel, mentre all’ombra della ‘Mole’ arriverebbe Mauro Icardi. L’argentino è un profilo molto gradito da Massimiliano Allegri per l’attacco, non a caso il tecnico livornese ha provato anche in passato a portarlo a Torino. Se questo domino dovesse realizzarsi sarebbero felici tutte le parti in causa, dal Real Madrid che avrebbe Mbappé al PSG che disporrebbe del tridente più incredibile della storia del calcio. Ovviamente, sorriderebbe anche la ‘Vecchia Signora’.