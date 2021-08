Calciomercato Juventus e Milan, Isco va via | C'è un ostacolo

Il Milan e la Juventus cercano nuovi centrocampisti e il Real Madrid piazza sul mercato Isco a prezzo ‘di saldo’

Il Milan è alla costante ricerca di nuovi giocatori in grado di alzare il livello qualitativo della trequarti offensiva, a maggior ragione dopo l’addio di Calhanoglu. La stessa cosa vale per la Juventus, desiderosa di centrocampisti che possano dare quel plus che è mancato nell’ultima stagione. Il calciomercato sta entrando nel vivo e negli ultimi giorni potrebbe succedere di tutto. A maggior ragione quando ci sono quelli come Isco che dovrebbero lasciare la propria squadra, in questo caso il Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Conte torna subito | Scippo all’Inter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, accordo Pogba | Lascerà lo United a parametro zero

Juventus e Milan, Isco via: Perez fissa il prezzo

Secondo quanto riferito da ‘Diariogol.com‘, Isco è stato definitivamente messo alla porta dal Real Madrid. Ancelotti ha a disposizione otto centrocampisti per tre posti e per lo spagnolo non c’è più spazio. Il suo contratto scadrà nel 2022 e Florentino Perez ha abbassato al minimo le pretese: via per 15 milioni di euro. Un prezzo che fa ingolosire Juventus e Milan, che sarebbero state ricontattate dai Blancos per imbastire la trattativa. Resta, però, un problema: Isco percepisce 7 milioni a stagione. Troppo, per le casse dei due club.