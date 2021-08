Il futuro di Paul Pogba sembra essere segnato: dall’Inghilterra rivelano che il francese lascerà lo United a fine stagione: accordo a zero

Ieri sera, nella partita d’esordio in Premier League del suo Manchester United, Paul Pogba ha ricordato a tutto il mondo che razza di giocatore è: quattro assist e Leeds United schiantato. Non hanno potuto farci niente gli uomini di Bielsa, il francese ha letteralmente dominato il centrocampo e la partita nel suo complesso. Il futuro dell’ex Juventus resta ancora un’incognita anche se dall’Inghilterra non hanno dubbi: questa sarà la sua ultima stagione con i ‘Red Devils’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato, Pogba pronto a lasciare lo United | Accordo con il Real per il 2022

Secondo quanto rivelato dal ‘Daily Star’, Paul Pogba lascerà il Manchester United al termine della stagione: il Real Madrid avrebbe già un principio di accordo con il centrocampista francese. Si complicherebbe notevolmente, quindi, lo scenario che vedrebbe Mino Raiola riportare Pogba alla Juventus. Nel futuro del campione del mondo sembra esserci un trasferimento nella Liga. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il piano del Real Madrid per il futuro, infatti, si incentra sui due gioielli più brillanti di Francia: Paul Pogba e Kylian Mbappé, entrambi in scadenza di contratto nel giugno 2022. I ‘Red Devils’, quindi, potrebbero godersi ancora il centrocampista solamente per questa stagione, per poi perderlo a parametro zero. Il prossimo teatro su cui si esibirà Paul Pogba potrebbe essere il prestigioso ‘Santiago Bernabeu’: tutti gli indizi portano al Real Madrid.