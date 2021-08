La Juventus è pronta a chiudere il colpo sul calciomercato dopo diverse settimane di trattative. Offerta accettata da parte del club di Serie A

La Juventus tenta l’affondo, questa volta decisivo, per Manuel Locatelli. Il centrocampista si avvicina a grandi passi alla compagine bianconera. L’interesse per il calciatore è noto ormai da tempo, seguito da passi concreti da parte della società torinesi per arrivare al mediano che tanto bene ha fatto anche a Euro 2020 con la maglia dell’Italia. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il problema, neanche a dirlo, è sempre stato l’alta valutazione che il Sassuolo aveva del calciatore. Ora, però, si è entrati nelle fasi decisive e probabilmente finali di un affare che presto potrebbe definitivamente decollare. L’ultimo incontro tra le parti è servito a convenire su una valutazione da 35 milioni di euro, come vi abbiamo riportato nelle ultime ore. Manca, però, ancora qualcosa prima della chiusura.

Calciomercato Juventus, colpo Locatelli: accelerata e cosa manca per chiudere

La trattativa, dopo un momento di stallo, sembra essere entrata in una fase caldissima. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, l’incontro di ieri è stato molto positivo, anche se ancora non risolutivo. E’ arrivato il rilancio della Juventus – e l’intesa – a ben 35 milioni di euro complessivi. Il prestito, inoltre, è stato diminuito da biennale a annuale come da richieste del Sassuolo. Ora manca solo l’intesa finale sulla formula, con il nodo obbligo di riscatto. Per questo, è fissato un nuovo appuntamento a dopo ferragosto: questa volta ci si attende la fumata bianca definitiva.