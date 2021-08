Il Barcellona deve alleggerire il monte ingaggi e sostituire Messi: tentativo dei blaugrana per lo scambio Dybala-Coutinho

Manca una settimana all’inizio della Serie A e la Juventus è pronta a dare l’accelerata decisiva al proprio mercato. Tanti sono i tavoli caldi a cui sono seduti i dirigenti della ‘Vecchia Signora’, dall’incontro con il Sassuolo per Locatelli al rinnovo di Paulo Dybala. Nel frattempo, però, i bianconeri potrebbero essere tentati da un nuovo scambio con il Barcellona: i catalani hanno bisogno di alleggerire il monte ingaggi e avrebbero individuato una possibile modalità. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Coutinho | Tentativo del Barcellona

Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo. Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercatoweb.it’, il Barcellona vorrebbe provare lo scambio Dybala-Coutinho. Un’idea, quella dei blaugrana, dettata sia da logiche di bilancio sia da esigenze tattiche. Il club catalano, da una parte dovrebbe abbassare il monte ingaggi, dall’altra avrebbe bisogno di un colpo per colmare il vuoto lasciato da Lionel Messi. Il brasiliano, infatti, ha uno stipendio da oltre 12 milioni netti a stagione e rappresenta un peso eccessivo per le casse del Barcellona. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Juventus, incontro per Locatelli: i dettagli

La ‘Joya’ della Juventus, inoltre, piace ai blaugrana da tempo immemore però ha una valutazione da 60 milioni di euro: troppi per le attuali condizioni economiche del club catalano. Ecco perché il Barcellona vorrebbe inserire Coutinho, valutato tra i 45 e 50 milioni di euro, in una maxi operazione di mercato. I bianconeri però, come raccontato su Calciomercato.it, sono impegnati nel rinnovo di Dybala e non sarebbero intenzionati a lasciar partire il proprio numero ’10’. Anzi, la volontà di Massimiliano Allegri è proprio l’opposta: dare maggiore centralità a Dybala nel progetto tecnico.