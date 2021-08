In attesa di terminare la campagna acquisti, la Juventus si appresta a suggellare un altro rinnovo: accordo vicino con Cuadrado

Il mercato della Juventus fatica a sbloccarsi, dopo Kaio Jorge non sono più arrivati colpi in entrata per Massimiliano Allegri. I bianconeri, però, stanno continuando a lavorare anche sui rinnovi: la prima questione in bilico ad essere risolta è stata quella relativa a Giorgio Chiellini, che con il suo prolungamento ha messo nel mirino il Mondiale in Qatar. Ora, invece, Federico Cherubini è impegnato con i rinnovi di Paulo Dybala e Juan Cuadrado: il primo accordo sembra essere ad un passo.



Calciomercato Juventus, Cuadrado pronto a prolungare | Rinnovo fino al 2023

Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', la Juventus sarebbe molto vicina ad annunciare il rinnovo di Juan Cuadrado. Il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2022 e negli ultimi anni ha dimostrato a più riprese di essere un elemento chiave per i bianconeri. L'accordo con l'entourage di Cuadrado comporterebbe un prolungamento di un altro anno, legandolo così alla 'Vecchia Signora' fino al 2023.

Sistemato il colombiano, la Juventus potrebbe chiudere in maniera definitiva anche la situazione relativa al suo numero ’10’. Come raccontato su queste pagine, domani ci sarà un nuovo incontro con l’entourage di Dybala: il rinnovo sembra essere la soluzione desiderata da tutte le parti in causa. Dalla Spagna, però, ribadiscono che il primo rinnovo sarà quello di Cuadrado.