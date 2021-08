Si complica una pista a centrocampo per Juventus, Milan e Napoli: insidia francese confermata

Il nome di Bakayoko resta sullo sfondo per molte squadre. Il centrocampista farebbe ben volentieri ritorno al Milan ma i rossoneri, attualmente, sono concentrati su altri profili. Come vi abbiamo raccontato, Maldini e Massara stanno stringendo per Yacine Adli. Con l’arrivo del centrocampista del Bordeaux, che porterebbe all’addio di Pobega, le porte per l’ex Napoli si chiuderebbero del tutto.

Bakayoko è stato accostato anche alla Juventus e al Napoli, ma nelle ultime ore il ritorno in Serie A dell’ex Monaco è resa complicata anche da un inserimento dell’ultima ora. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano, infatti, il concreto interessamento del Lione per il calciatore. Juninho sta lavorando per un prestito con diritto di riscatto, possibile grazie alla clausola di rinnovo automatico con il Chelsea fino al giugno del 2023. Una prima presa di contatto, con cifre ancora da stabilire e che lascia ancora margini d’intervento alle squadre italiane.