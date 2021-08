SONDAGGIO CMI.IT | Calciomercato, da Locatelli a Insigne e Florenzi: scelta fatta

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro di alcuni campioni d’Europa in bilico

È passato oltre un mese dallo straordinario successo ad Euro 2020 dell’Italia di Roberto Mancini. Donnarumma e soci sono saliti con pieno diritto sul tetto d’Europa eppure ora a mercato inoltrato non mancano gli azzurri ancora in bilico ed in attesa di definire al meglio il proprio destino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza relativa proprio agli eroi italiani con un futuro ancora da scrivere. Il 40,4% degli utenti vorrebbe nella propria squadra Manuel Locatelli, che nel frattempo tratta per andare alla Juventus. Poco dietro al 38,6% c’è Lorenzo Insigne mentre sono molto più staccati Florenzi e Belotti.