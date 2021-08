In casa Barcellona le cessioni non dovrebbero limitarsi a Lionel Messi. I blaugrana hanno infatti difficoltà con il rinnovo di una stellina che potrebbe fare al caso di una big di Serie A

Estate di grandi cambiamenti in quel di Barcellona dove non basta il divorzio forzato con Lionel Messi a scuotere l’ambiente. Diverse infatti le grane ancora tutte da risolvere per la compagine catalana sia sul fronte cessioni che dal punto di vista dei rinnovi. Su tutti quello di Ilaix Moriba intenzionato a concludere la sua tappa al Camp Nou con il contratto in scadenza a giugno 2022, dopo aver già declinato il rinnovo. Il giovane talento dei catalani non considera infatti congrua l’offerta per la permanenza chiedendo fino a sei milioni di euro a fronte dei due messi sul piatto dal Barça. Una distanza enorme nella quale potrebbe insinuarsi anche una big di Serie A come la Juventus di Allegri come anticipato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’ nelle scorse settimane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, in tre su Iliax Moriba: c’è anche la Juventus

Secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’, Moriba sarebbe dunque nel mirino di ben tre top club europei. Oltre alla Juventus ci sarebbero anche Manchester City e i rivali di sempre del Real Madrid. Il mancato rinnovo rappresenterebbe in questo senso una ghiotta occasione per ottenere le prestazioni di uno dei migliori prospetti recenti della cantera del Barcellona. In particolare ci sperano proprio i ‘Blancos’ nonostante le ambizioni economiche del ragazzo possano creare riluttanza.