Calciomercato Juventus, Icardi fuga dal PSG

L’arrivo di Lionel Messi ha ridisegnato gli equilibri dell’attacco del Paris Saint Germain. Mauro Icardi potrebbe infatti partire per tornare in Serie A

In casa Paris Saint Germain si sta consumando una corposa rivoluzione di mercato. I parigini hanno infatti scosso il mondo del calcio con l’arrivo a parametro zero di Lionel Messi dopo il mancato rinnovo forzato con il Barcellona. Ieri l’ufficialità della firma della Pulce che ha scelto il numero 30 per comporre un tridente da sogno con le stelle Neymar e Mbappe. Un ingresso di prepotenza nel mondo parigino che inevitabilmente cambia anche gli equilibri interni della squadra, ed in particolare dell’attacco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Correa | Sarri impaziente e deadline fissata

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, summit con l’agente di Dybala | Confermata anticipazione CM.IT

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, anche la Juventus per Icardi | Fuga da Parigi

Chi potrebbe ‘pagarne’ l’arrivo è Mauro Icardi, neanche menzionato da parte di Messi in conferenza a dispetto di altri compagni come Mbappe, Neymar, Di Maria e Verratti. I due infatti secondo quanto sottolineato da ‘Diariogol.com’ non avrebbero un rapporto idilliaco come conferma anche il difficile feeling tra Icardi e la Nazionale. Il centravanti argentino sarebbe però piuttosto rimasto ferito dal fatto che il club francese si sia completamente dimenticato di lui. Icardi quindi starebbe già pensando a fare le valigie e una delle squadre che potrebbe risuonare nel suo futuro è la Juventus di Cristiano Ronaldo. La compagine di Agnelli si è già interessata all’attaccante argentino che vorrebbe alimentare le possibilità di un rientro in Serie A anche per poter lavorare al fianco di CR7. Anche Allegri aprirebbe al trasferimento anche se il PSG non lo molla così facilmente.