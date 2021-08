Il Milan continua la caccia ad un nuovo terzino destro. Florenzi nel mirino dalla Serie A mentre dall’Inghilterra si allontana definitivamente un vecchio pallino

In casa Milan si lavora con grande fermento agli ultimi colpi da regalare a Stefano Pioli. I rossoneri infatti sono tra le squadre maggiormente attive in Italia di questa sessione di mercato tra entrate ed uscite. Tra i ruoli ancora da andare a puntellare c’è quello del terzino destro dove servirà un alter ego di Calabria dopo l’addio di Diogo Dalot tornato per fine prestito al Manchester United. Proprio il polivalente portoghese è stato per lungo tempo la prima scelta di Maldini e soci, che avrebbero voluto riportarlo prontamente a Milano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Milan, Dalot tolto dal mercato: tutto su Florenzi

Intanto dall’Inghilterra arriva la svolta proprio in merito al terzino lusitano. Secondo quanto sottolineato dal ‘Times’, Il Manchester United è destinato a porre fine al proprio interesse per Kieran Trippier e consentirà al contrario a Diogo Dalot di giocarsi le sue carte per un posto da titolare con l’inamovibile Aaron Wan-Bissaka. Si preannuncia quindi un duello incandescente sulla corsia di destra dello United che quindi chiude le porte ad un ritorno al Milan del portoghese. I rossoneri dal canto loro puntano ora su Alessandro Florenzi che ha già dato gradimento al club meneghino, ma c’è distanza sulla formula perché il Milan vorrebbe chiudere con un prestito con diritto, mentre la Roma preferirebbe un riscatto che può trasformarsi in obbligo.