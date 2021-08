Calciomercato Milan, affondo per Florenzi | Il punto sulla formula

Alessandro Florenzi potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Milan. Le ultime novità sulla trattativa tra i rossoneri e la Roma

Il Milan è pronto a battere il colpo Alessandro Florenzi sul calciomercato. Il laterale della Roma, a sorpresa, si avvicina a grandi passi ai rossoneri, dove potrebbe costituire un’alternativa sicura, di qualità e d’esperienza nel parco esterni a disposizione di Stefano Pioli. Una trattativa ormai in impennata e che con ogni probabilità arriverà presto a conclusione. I due club in questa fase ragionano sulla formula giusta con cui potrebbe avvenire il trasferimento. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, Florenzi in prestito: prove d’intesa

Il Milan vuole cogliere l’occasione e, come vi abbiamo riportato già nella giornata di ieri, è a lavoro per trovare la quadratura del cerchio. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport, la trattativa potrebbe decollare tramite la formula del prestito. La Roma vuole monetizzare dalla cessione del terzino e non vuole ritrovarselo in rosa tra un anno, mentre il Milan tenta la via del prestito senza obbligo per arrivare all’italiano. Alla fine, l’intesa potrebbe arrivare nel mezzo e cioè con un prestito con diritto di riscatto pronto a diventare obbligo a determinate condizioni. La possibile partenza di Florenzi è accompagnata anche da un dubbio: bisognerà capire se il prestito sarà accompagnato o meno da un conguaglio. Un affare, quindi, in rampa di lancio: Florenzi va sempre più verso i colori rossoneri.