Calciomercato Milan, tesoretto per il trequartista | Triplo addio

Calciomercato Milan, i rossoneri preparano l’affondo decisivo per il trequartista: la spinta dal tesoretto per tre cessioni.

Per concludere il suo mercato in entrata, il Milan ha bisogno di un trequartista di livello, che possa rilevare Calhanoglu, andato all’Inter. Diversi, come noto, i nomi trattati da Maldini e Massara. L’ipotesi Isco prende piede, ancora in corso la trattativa per Vlasic mentre un’altra idea interessante riguarda Ramsey, che, arrivando in prestito, non precluderebbe un altro acquisto.

La ‘Gazzetta dello Sport’ spiega come il Milan potrebbe presto mettere le mani su un vero e proprio ‘tesoretto’ per andare a caccia di un acquisto importante. Hauge ormai in vista dell’Eintracht Francoforte, la cessione del norvegese frutterà 12 milioni di euro. Altri 15 milioni potrebbero arrivare dagli addii di Conti e Castillejo, per i quali si attendono le offerte giuste.