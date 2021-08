Il Milan ha ancora da rinnovare la trequarti dopo l’addio di Hakan Calhanoglu. I rossoneri pensano a Sabitzer ma l’austriaco si complica: il motivo

L’addio a costo zero di Hakan Calhanoglu ha lasciato un vuoto importante sulla trequarti del Milan, che Maldini e soci sono chiamati a colmare. Non basta infatti la permanenza di Brahim Diaz che contribuisce comunque a regalare scelte a Pioli, il quale spera di ricevere in dote anche un altro trequartista. La rosa di nomi si va stringendo e tra i calciatori spesso accostati al club meneghino c’è anche Marcel Sabitzer, centrocampista offensivo di proprietà del Lipsia per il quale però è partita una sfida. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, si complica Sabitzer: assalto Bayern

Si complica la pista Sabitzer sul quale è piombato anche il Bayern Monaco. Il classe 1994 ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e ha già comunicato al club di appartenenza di non voler firmare un nuovo accordo. Decisione che costringe di fatto il Lipsia a valutare offerte per il ragazzo con un prezzo fissato sui 20 milioni di euro.

La ‘Bild’ evidenzia come il Bayern Monaco sia interessato a Sabitzer, mentre ‘Goal.com’ e ‘Spox’ sottolineano come per ora i bavaresi non abbiano ancora presentato offerte ufficiali. Sabitzer d’altronde è un pupillo di Nagelsmann, nuovo allenatore dei campioni di Germania e vorrebbe presto allenarlo nuovamente.