Calciomercato Milan, presa la decisione su James Rodriguez

Calciomercato Milan, continua la corsa dei rossoneri per accaparrarsi un trequartista: la decisione su James Rodriguez.

Il Milan prosegue nella ricerca di un trequartista per completare la rosa a disposizione di Pioli. Maldini e Massara sono al lavoro su più tavoli, per trovare la soluzione migliore dal punto di vista tecnico ma anche economico. Con il Real Madrid in piedi i discorsi per Isco, come raccontato da Calciomercato.it, l’idea dell’ultimo minuto in caso di condizioni favorevoli potrebbe essere Ziyech. Ilicic è un altro nome caldo, ma per ora l’Atalanta continua a chiedere troppo rispetto alle idee della dirigenza rossonera.

Si può invece depennare il nome di James Rodriguez dalla lista. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il Milan non è convinto dal colombiano. Troppo elevato il suo ingaggio, i problemi fisici degli ultimi anni rappresentano inoltre un punto interrogativo troppo rischioso. Così, ‘El Bandido’ lascerà l’Everton ma non lo vedremo, probabilmente, in Serie A.