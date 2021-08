La Juventus prova a riportare in Italia Miralem Pjanic, che dal canto suo vorrebbe lasciare il Barcellona. Le due società cercano la formula

La Juventus prosegue il proprio lavoro sul mercato con particolare attenzione al centrocampo. Al netto della situazione Locatelli con il Sassuolo, va tenuta sempre sotto osservazione anche Miralem Pjanic che in quel di Barcellona ha vissuto un’annata complessa da comprimario. Difficoltà di adattamento tra le fila di Koeman per il regista bosniaco che anche quest’anno non sarà centrale per il gioco dei blaugrana che vorrebbero liberarsi del pesante ingaggio. Volontà condivisa dallo stesso calciatore che desidera cambiare aria. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Dybala | Ora la trattativa entra nel vivo

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Dybala si avvicina al rinnovo ma spunta il sondaggio dell’Inter

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In questo senso, secondo quanto sottolineato dal ‘Mundo Deportivo’, Pjanic ha deciso di lasciare il Barça per tornare alla Juventus, con i due club che stanno attualmente trattando per cercare di chiudere al più presto il trasferimento del centrocampista. Ad ogni modo resta difficile una partenza prima del Trofeo Gamper i programma domenica. Il nodo da sciogliere resta la formula da trovare che soddisfi entrambe le parti in quanto il calciatore avrebbe già detto di sì. Caccia quindi alle modalità di trasferimento più adatte tra cessione e prestito, con Pjanic che in bianconero ritroverebbe anche Massimiliano Allegri, allenatore che gli ha dato fiducia e con cui ha reso al massimo.