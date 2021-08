Ufficiale l’addio di Lionel Messi al Barcellona: la sorpresa sul futuro della Pulce cambia gli scenari anche per Cristiano Ronaldo

Lionel Messi non giocherà più con la maglia del Barcellona. L’annuncio del club blaugrana ha una portata storica: la Pulce, dopo una carriera al ‘Camp Nou’, cambierà squadra. “Ostacoli economici e strutturali” hanno portato il fuoriclasse argentino lontano dalla squadra in cui ha giocato in tutta la sua vita calcistica. Difficile capire quel che accadrà nei prossimi giorni, pochi i club che possono permettersi davvero di ingaggiare Messi e non soltanto di sognarlo.

Il futuro dell'ex capitano del Barça è tutto da scrivere: il Manchester City e il Paris Saint-Germain sono le due società che potrebbero permettersi il super ingaggio dell'asso sudamericano che non sembra ancora intenzionato a farsi tentare da mete esotiche o da un ritorno in Argentina.

Calciomercato, Messi allontana Ronaldo dal Psg

Messi svincolato è un’occasione che il Psg potrebbe cogliere a volo, continuando la scia di affari a parametri zero messi a segno quest’estate (da Sergio Ramos a Donnarumma). La ‘Pulce’ rappresenterebbe così la parola fine all’idea di Ronaldo di lasciare la Juventus: il club parigino, infatti, rappresenta ad ora l’unica possibilità per il portoghese, nel caso in cui Mbappe dovesse andare al Real Madrid. Tutto più complicato ora con Messi libero sul mercato.