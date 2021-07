Il Genoa sta perfezionando l’acquisto dell’ex Chievo Ekuban dopo la cessione di Shomurodov alla Roma. Ecco tutti i dettagli di Calciomercato.it

Avevamo detto che Shomurodov alla Roma sbloccava Ekuban, e così è stato. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’affare col Trabzonspor per l’attaccante classe ’94 viaggia spedito verso la chiusura.

Intesa sui 2,2 milioni di euro più 1,8 milioni circa di bonus, mentre per il 27enne italo-ghanese ex Chievo accordo sulla base di un contratto quadriennale da circa 1-1,1 milione di euro a stagione. Ekuban è atteso in Italia per le visite mediche all’inizio della prossima settimana.