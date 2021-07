Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Shomurodov alla Roma ‘sblocca’, per il Genoa, l’affare Ekuban. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, la trattativa col Trabzonspor per il polivalente attaccante italo-ghanese è già ripartita.

Scambio di documentazione in corso, il club di Preziosi prova a chiudere una volta per tutte intorno ai 2 milioni di euro (la cifra che dovrebbe intascare dai giallorossi per il prestito oneroso dell’uzbeko). Per il classe ’94 pronto invece un contratto da 1 milione a salire.

La partenza di Shomurodov può ‘sbloccare’ in verità anche l’operazione Supriyaga, un grande colpo (mai tramontato) da circa 10 milioni di euro.