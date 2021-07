Arrivano le parole del socio del Santos Sergio Canozzi sulla scadenza di contratto di Kaio Jorge, nel mirino della Juventus

La Juventus sta accelerando per mettere le mani su Kaio Jorge. Siamo ormai entrati nel vivo della trattativa, con il Santos che potrebbe scendere a tre milioni di euro per l’attaccante brasiliano. Resta vigile il Milan. E proprio del giocatore ha parlato Sergio Canozzi, socio del Santos, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Abbiamo cresciuto il giocatore e affrontiamo i costi della sua crescita, ha un contratto con noi fino al 2023. Parliamo con diversi club e aspettiamo che arrivino offerte”. Da segnalare che altre fonti affermano che Kaio Jorge ha il contratto in scadenza a fine dicembre.

Continua poi Canozzi: “Kaio Jorge vorrebbe l’Italia, Marcelo Galan sta portando avanti dei contatti. Io stesso ho parlato con Cherubini dicendo che se vuole parlare col Santos, può farlo con Marcelo che è in Italia”. Poi parla del Milan: “Non ho avuto contatti col Milan, Kaio può valere tra i 20 e i 25 milioni di euro. In situazioni normali lo avrei già venduto per quella cifra. Un’offerta da 15 milioni sarebbe presa in considerazione”.