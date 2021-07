La Juventus continua a lavorare sul fronte Manuel Locatelli. Il centrocampista dell’Italia intanto insieme a Raspadori torna al lavoro

Tutte le attenzioni di casa Juventus sono in questo momento puntate su Manuel Locatelli. I bianconeri continuano a lavorare alla pista che porta al centrocampista del Sassuolo e della Nazionale, ma le ultime parole di Carnevali non fanno dormire sogni totalmente tranquilli. La trattativa infatti prosegue e andrà presto trovata una squadra totale che per ora ancora non c’è. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Intanto dopo uno straordinario Europeo, Locatelli è rientrato alla base archiviate le meritate vacanze. Dopo il compagno Domenico Berardi, sia il centrocampista che Raspadori si sono sottoposti ai test in vista della preparazione per la prossima stagione iniziando a lavorare già sodo dal punto di vista fisico. Grande attesa per entrambi con particolare attenzione su Locatelli che potrebbe comunque cambiare maglia per indossare quella della Juventus.