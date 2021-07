Emergono novità sul futuro di Andrea Belotti, nel mirino del Milan e non solo: la pista russa c’è, ricordando anche Vlasic

Il futuro di Andrea Belotti è ancora tutto da scrivere. Il suo contratto scadrà nel 2022 e difficilmente Cairo riuscirà a raggiungere l’accordo per il rinnovo. Anche perché il ‘Gallo‘ ha voglia di misurarsi con palcoscenici più importanti e magari giocare le coppe europee. Cosa che il Torino non può garantirgli. Anche le piste legate a Milan e Roma sono sempre più fredde. Discorso simile per Vlasic, per il quale i rossoneri vorrebbero uno sconto, ma è una trattativa per il quale sta lavorando anche lo Zenit.

Torino, per Belotti c’è la Russia: occhio a Vlasic

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, Andrea Belotti è finito nel mirino dello Zenit San Pietroburgo. Sull’attaccante c’è anche l’interesse del Milan e della Roma, che hanno però già acquistato Giroud -i rossoneri- e sono in procinto della firma di Shomurodov -i giallorossi, in questo caso-. Questo pone il centravanti del Torino in una situazione molto scomoda: la pista in Serie A si fa più complicata, ecco perché prende corpo quella che lo porterebbe in Russia, dopo che i top club italiani hanno preferito puntare su altri profili. E Vlasic resta sempre in attesa, con la Juventus spettatrice interessata.