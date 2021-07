Calciomercato Juventus e Milan | Doppia bomba Dybala-Kessie

Sono diversi i giocatori che entrano nell’ultimo anno di contratto: il Real Madrid mette nel mirino anche due giocatori della Serie A

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il 2022 rischia di essere un anno di grandi cambiamenti per il calcio. Sono diversi i giocatori che stanno per entrare nell’ultimo anno di contratto e che stanno avendo difficoltà a rinnovare gli attuali accordi con le rispettive squadre. Una situazione che farebbe comodo al Real Madrid, che pur avendo diversi accordi in procinto di terminare, potrebbe attingere pesantemente al mercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovo Kessie: c’è l’incontro

Modric, Marcelo, Isco e Bale sono i primi destinati a partire, con le merengues che a quel punto si lancerebbero su altrettanti parametri zero. Il primo è Kylian Mbappe, che se non dovesse arrivare già quest’estate andrà in scadenza di contratto a giugno dell’anno prossimo.

Calciomercato Juventus e Milan, via a parametro zero

Con lui anche Eduardo Camavinga e Leon Goretzka, altri due profili molto interessanti per Carlo Ancelotti, così come anche Paul Pogba e Franck Kessie. Il centrocampista rossonero ha chiarito che il suo rinnovo è una formalità, ma intanto la firma tarda ad arrivare e secondo ‘DonDiario’ in questa lista di obiettivi madrileni va inserito anche Paul Dybala.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via Dybala | Arriva l’amico di Ronaldo

A questi nomi si vanno a inserire anche Niklas Sule, John Stones, Andreas Christensen e Mathias Ginter, ma è chiaro che i due nomi che fanno più gola al mercato, al momento, sono quelli provenienti dalla Serie A, oltre a Mbappe. Sia Kessie e Dybala, però, sono oramai prossimi al rinnovo contrattuale: per l’argentino, dopo il ritorno di Allegri, si tratta allo stesso modo di una formalità che potrebbe essere risolta anche prima dell’inizio del campionato, per concentrarsi solo sul campo.